Online een zakelijke bedrijfsrekening openen

di 29 november 2022 22.29 uur

LEEUWARDEN - Voordat je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, moet je de nodige dingen regelen. Zo moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je goed verzekerd bent. Daarnaast is het verstandig om een zakelijke bankrekening te openen. Omdat een zakelijke rekening niet verplicht is, openen veel startende ondernemers er niet direct eentje. Toch ontkom je er vaak niet aan. Banken willen namelijk niet dat je jouw privérekening voor zakelijke doeleinden gebruikt. Zij controleren hier steekproefsgewijs op, waardoor je tegen de lamp kunt lopen. Daarom doe je er goed aan direct een zakelijke rekening te openen. In deze tekst lees je hoe je online zo’n rekening opent.

Een geschikte bank vinden

Wil je een bedrijfsrekening openen? Dan moet je je tot een bank richten. Doordat je bij vrijwel iedere bank een zakelijke rekening kunt openen en er behoorlijk wat banken zijn in Nederland, heb je flink wat om uit te kiezen. Uit ervaring weten wij dat veel ondernemers een zakelijke rekening openen bij de eerste de beste bank die zij tegenkomen. Hierdoor kost het openen van zo’n rekening ze amper tijd en moeite. Toch is dit niet de beste aanpak. Waarom niet? Omdat je waarschijnlijk onnodig veel betaalt voor een zakelijke rekening. Neem daarom liever de tijd en vergelijk zakelijke rekeningen met elkaar. Op deze manier lukt het je vast en zeker om de beste en goedkoopste bedrijfsrekening te vinden.

Maak een keuze uit de verschillende pakketten

Als je de beste bank voor het openen van een zakelijke rekening gevonden hebt, denk je misschien dat er al bent. Dit is alleen niet het geval, want je komt namelijk opnieuw voor een keuze te staan. De meeste banken bieden namelijk verschillende pakketten aan voor wat betreft bedrijfsrekeningen. Je doet er goed aan om de pakketten nauwkeurig te bestuderen, want de inhoud verschilt. Kijk onder meer naar het aantal rekeningen en betaalpassen waarover je de beschikking krijgt. Het ene pakket bestaat uit één rekening en betaalpas, terwijl je bij het andere pakket drie rekeningen en betaalpassen krijgt. Daarnaast heeft niet ieder pakket een spaarrekening. Hoe uitgebreider het pakket dat je kiest, des te meer je hier maandelijks voor betaalt.

Vraag jouw zakelijke rekening aan

Voor het openen van een bedrijfsrekening hoef je vandaag de dag de deur niet meer uit. Je kunt namelijk online een zakelijke rekening openen. Hiervoor bezoek je simpelweg de website van de bank waarbij je de rekening wilt openen. Bij de meeste banken hoef je enkel een aantal eenvoudige stappen te doorlopen om jouw rekening te openen.

Allereerst heeft een bank bedrijfsgegevens nodig. Daarnaast beantwoord je een aantal vragen over het doel en gebruik van de zakelijke rekening. Heb je dit gedaan? Controleer dan jouw aanvraag en bevestig deze als alles klopt. Vervolgens is het wachten tot je een e-mail van de bank ontvangt. Vaak volgt deze vrij kort na het bevestigen van jouw aanvraag. In de mail staat wat je verder kunt verwachten van het aanvraagproces van een zakelijke bankrekening. Als je de mail ontvangen hebt, betekent dit niet dat je jouw zakelijke rekening ook al kunt gebruiken. Dit kan namelijk pas als de bank jouw aanvraag goed heeft gekeurd.