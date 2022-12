Wat is de waarde van mijn huis?

ma 28 november 2022 17.50 uur

DRACHTEN - Heb je enig idee wat de waarde van je huis is? Waarom is dit van belang? Als je wilt verhuizen dan let je niet alleen op de koopsom van een nieuwe woning maar je moet ook jouw oude woning voor een goede prijs zien te verkopen. Want meer geld voor je oude woning betekent meer ruimte voor de aankoop van een nieuw huis. Er zijn verschillende manieren om de woningwaarde te bepalen die variëren van gratis tot behoorlijk duur. De beste methode hoeft niet de duurste te zijn, wat onze keuze is zal je wellicht verbazen…

Hoe kun je de waarde van een huis bepalen?

Als je in een rijtjeshuis woont en de buren hebben de woning verkocht voor 350.000 euro, is jouw huis dan hetzelfde bedrag waard? Misschien wel maar dit is niet waarschijnlijk. Want iedere woning is toch weer anders. Misschien heb je enkele jaren geleden een verbouwing uitgevoerd terwijl de buren 20 jaar lang niets hebben onderhouden. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen zoals het aanbod op de woningmarkt. Als er 3 huizen in dezelfde straat te koop staan dan is jouw huis misschien minder waard dan wanneer jouw huis het enige pand is dat te koop is. Zo zijn er behoorlijk veel factoren die de waarde van je huis bepalen.

Is een taxatie nodig?

Bij aankoop van een huis zul je een hypotheek afsluiten bij een bank of andere geldverstrekker. De hypotheekverstrekker wil weten wat de woningwaarde is om hun risico’s zoveel mogelijk te beperken. Er zal dan worden gevraagd om een taxatierapport. Taxateurs zijn niet goedkoop, een woningtaxatie kost je al snel honderden euro’s. Dit komt omdat het gediplomeerde experts zijn die een dure opleiding hebben gevolgd, daarnaast gaat er best wat tijd zitten in een vakkundige taxatie. Toch is de uitkomst voor een huiseigenaar eigenlijk niet zo interessant omdat het een objectieve berekening betreft. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het aantal kandidaten dat een bod uitbrengt. Voor de koper is een woningtaxatie van belang, voor de verkoper dus niet.

Een waardebepaling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een taxatie is mogelijk, voor de verkopende partij zijn er echter andere opties die interessanter zijn. Zo kun je een online waardebepaling uitvoeren. Dit is een berekening op basis van informatie over de woningmarkt. Als er in het afgelopen jaar veel huizen in de buurt van eigenaar zijn gewisseld die vergelijkbaar zijn met jouw woning, dan kan hier een gemiddelde uit worden gedestilleerd. Daarbij wordt echter niet of nauwelijks rekening gehouden met de individuele woning. Het betreft dus een benadering van de woningwaarde. Als je de verkoopwaarde wilt weten dan heb je meer informatie nodig.

Kun je zelf de woningwaarde bepalen?

Met online tools kun je heel veel bereiken. Er is enorm veel informatie over huizen openbaar beschikbaar en daarmee kun je de waarde van een woning bepalen … tot op zekere hoogte. Alleen met harde cijfers kom je er namelijk niet. Uiteindelijk zijn er factoren die bepalend zijn voor de werkelijke woningwaarde. Het aantal kandidaten dat een bod uitbrengt bijvoorbeeld, of het aantal huizen in de buurt dat te koop wordt aangeboden. Een goede lokale makelaar kan objectieve cijfers in context plaatsen en zo tot een gewogen woningwaarde komen. In tegenstelling tot een taxatie hoef je hier niet veel voor te betalen. Sterker nog, via Watismijnhuiswaard.com kun je gratis een waardebepaling aanvragen. Dan komt er een lokale makelaar bij je langs om een berekening op maat te maken. Met deze informatie kun je vervolgens bepalen wat de beste vervolgstappen zijn. Daarom is deze gratis waardebepaling volgens ons de beste manier om achter de waarde van je woning te komen.