Zorgverzekering aanzienlijk duurder in 2023

ma 14 november 2022 15.25 uur

DRACHTEN - Iedereen in Nederland gaat volgend jaar een stuk meer betalen voor hun zorgverzekering. De gemiddelde premie voor een basisverzekering stijgt in 2023 met maar liefst 10 euro per maand. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgwijzer, die alle premies overzichtelijk op een rij heeft gepresenteerd. Nu alle nieuwe prijzen, voorwaarden en vergoedingen bekend zijn gemaakt, is het hoog tijd om de balans op te maken.

Premies lopen sterk uiteen

De gemiddelde premie van een basisverzekering komt volgend jaar uit op 138,45 euro per maand. Dat betekent een stijging van 10 euro per maand ten opzichte van nu.

Een overzicht met de premies vind je hier.

Het meest opvallende voor 2023 is echter het grote verschil in premie tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering. Ook Koen Kuijper van Zorgwijzer merkt dit op: “De prijsverschillen tussen individuele zorgverzekeraars zijn enorm. Tussen de goedkoopste en duurste optie zit ruim 400 euro verschil”. Er valt dus veel te vergelijken en besparen. “Maar het is dit jaar belangrijk om verder te kijken dan alleen prijs, want ook tussen de service en extra’s zit per verzekeraar veel verschil.”

Goedkoopste en duurste polis

Bij ZEKUR sluit je volgend jaar de goedkoopste zorgverzekering af voor 2023. De Gewoon ZEKUR basispolis kost maandelijks 122,95 euro bij een eigen risico van 385 euro. Voor duurste basispolis, namelijk die van a.s.r., moet je voor maar liefst 156,50 euro per maand over de brug komen. Daarmee ligt het verschil in premie tussen de duurste en goedkoopste partij op ruim 33 euro per maand.

Korting

Door het eigen risico te verhogen, krijg je als verzekerde een korting op de premie. Deze kan oplopen tot wel 25 euro per maand, afhankelijk van de verzekeraar. Of het slim is om je eigen risico te verhogen, hangt af van je zorggebruik. Mensen die regelmatig medicijnen gebruiken of dikwijls naar het ziekenhuis moeten, doen er niet verstandig aan hun eigen risico te verhogen boven het verplichte bedrag.

Verder kijken dan prijs

Nu is de prijs niet het enige dat belangrijk is bij het kiezen van een zorgverzekering. Tegenwoordig zijn er meer dingen waarin zorgverzekeraars zich van elkaar willen onderscheiden. Zo krijgt de extra service en dienstverlening van de verzekeraar een steeds belangrijkere plek. Enkele voorbeelden van services die worden aangeboden: Een app waarin je kunt chatten met artsen en zorgverleners Een extra verzekering, bijvoorbeeld voor tandongevallen Korting op de sportschool, kleding of gezondheidsproducten

Aandacht voor duurzaamheid en preventie

“Naast de vergoeding en zorgkeuze zijn er dus een hoop extra zaken waar uit valt te kiezen en te vergelijken voor de consument”, legt Kuijper uit. “Soms kan het dus zeker lonen om voor een iets duurdere verzekering te kiezen als je in ruil daarvoor een stuk meer terugkrijgt.”

Collectiviteitskorting verdwijnt

Een andere belangrijke ontwikkeling waar je verder rekening mee moet houden, is het wegvallen van de groepskorting op de basisverzekering. Op dit moment ontvang je als verzekerde nog maximaal 5 procent korting, wat goed is voor 6 tot 7 euro per maand. Die korting is vanaf 2023 niet meer toegestaan. Iedere Nederlanders betaalt dus hetzelfde bedrag voor een bepaalde basisverzekering. Dat maakt vergelijken een stuk transparanter en eenvoudiger.

Check altijd je polis

“Het is ieder jaar verstandig om je zorgverzekering ieder jaar even onder de loep te nemen. Zelfs als er niets verandert in je eigen situatie, kan het voorkomen dat de verzekeraar iets aanpast in jouw polis, waardoor je niet meer hetzelfde vergoed krijgt als je gewend bent”, aldus Kuijper. Bij Zorgwijzer kun je vanaf nu je zorgverzekering vergelijken op prijs, inhoud en service.