Welke verzekeringen moet je als startende ondernemer afsluiten?

vr 11 november 2022 11.50 uur

DRACHTEN - Als ondernemer is het belangrijk om je in te dekken tegen risico's waar je mogelijk mee te maken krijgt, wat je als starter ook zeker moet doen. Gelukkig zijn er verzekeringen voor een breed scala aan scenario's. Dit geldt zowel voor jezelf als voor je bedrijf. Onderstaand vind je hier een goed overzicht van!

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bepaalde beroepsgroepen zoals adviseurs, architecten en accountants kunnen door verkeerd advies financiële schade aanrichten. Denk aan een gebouw dat instort door een rekenfout van een architect of een accountant die een fout maakt die zorgt voor een onjuiste belastingaangifte. Voor dergelijke situaties is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te raden. Sterker nog, opdrachtgevers stellen een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering steeds vaker als voorwaarde voor het gunnen van contracten met ondernemers of zzp'ers.

Cyberverzekering

Cybercrime komt in alle sectoren voor. Ook zzp’ers kunnen het slachtoffer worden. Het hacken van websites of andere vormen van cyberaanvallen nemen toe. Daarom bieden veel verzekeraars cyberverzekeringen aan. Als je bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval, helpt de verzekeraar je onder meer met het herstellen van databases en websites, het informeren van belanghebbenden en het beperken van schade. Een cyberverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheids- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zorg er daarom voor dat je verzekeringen goed op elkaar zijn afgestemd. Dit is de beste manier om alle risico's af te dekken, al is het natuurlijk ook aan te raden om een cyberscan te doen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je hebt een mooie winkel geopend, maar een klant struikelt over je vloerkleed. Of je bent adviseur en tijdens je presentatie valt er een kopje thee op een laptop die niet van jou is. Voor dit soort schades wil je verzekerd zijn als starter. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aan anderen toebrengt. Je bedrijfsaansprakelijkheid wordt niet gedekt door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering, hier moet je dus echt een andere polis voor afsluiten als ondernemer. De kosten kunnen namelijk dusdanig oplopen, dat online een lening aanvragen niet voldoende is om deze te kunnen dekken.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf stilvalt door brand of een andere oorzaak. Je omzet valt dan stil, maar je personeelskosten en huur lopen gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en eventuele gederfde winst zodat je je bedrijf kunt voortzetten, waarmee het dus heel anders is dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zorg er dus voor dat je deze zaken goed regelt, want anders kan het desastreuze gevolgen hebben.

Gebouwen-, goederen- en voorraadverzekering

​Brand of inbraak kan schade veroorzaken, zoals het verlies van inventaris. De bedrijfspanden zijn verzekerd via een opstalverzekering. Een voorraad verzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. En met een goederenverzekering verzeker je je handelsvoorraad. Meestal zijn ook de goederen die zich buiten het bedrijfsterrein, maar op je eigen terrein bevinden, verzekerd. Sommige verzekeraars bieden voorraad- en goederenverzekeringen als één product aan. Het is belangrijk goed na te gaan wat je nodig heeft en niet onnodig een te hoge premie te betalen. Werk je vanuit huis? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende. Informeer hier altijd naar bij je verzekeraar.