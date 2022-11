Brand in container bij sporthal in FeanwÃ¢lden

Brand in container bij sporthal in Feanwâlden

zo 30 oktober 2022 17.09 uur

FEANWâLDEN - De brandweer van De Westereen werd zondag even na 16.30 uur opgeroepen voor een brand bij sporthal Hoantserid in Feanwâlden. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een container die tegen het pand stond. De brandweer had de brand in de container snel onder controle.

Voor de zekerheid werd ook het dak van de sporthal gekoeld met water, omdat deze wellicht door het vuur ook warm was geworden. Aangezien de brand hoogstwaarschijnlijk is aangestoken heeft de politie een onderzoek ingesteld.

