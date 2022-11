26-jarige automobilist rijdt onder invloed van drugs

vr 28 oktober 2022 14.51 uur

BURGUM - Een 26-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel viel donderdag door de mand tijdens een grootschalige verkeersactie in de binnenstad van Leeuwarden. De man reed onder invloed van drugs op de Druifstreek. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Door een GGD-arts is bloed afgenomen voor nader onderzoek. De verdachte is heengezonden met een rijverbod van 24 uur.

Tijdens deze actie zijn in totaal 177 bekeuringen uitgeschreven. Daarnaast zijn er zes verdachten aangehouden voor het rijden onder invloed. Een 32-jarige man uit Leeuwarden probeerde tijdens een ID fouillering te vluchten. Tijdens zijn vlucht gooide de verdachte een doorgeladen vuurwapen weg. De man is aangehouden en het wapen is in beslag genomen. Bij de actie waren ruim 40 handhavers en agenten betrokken.