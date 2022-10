Man (49) rijdt met inbrekerswerktuig op scooter

do 20 oktober 2022 09.45 uur

BUITENPOST - Een 49-jarige scooterrijder uit de gemeente Achtkarspelen is woensdagavond door de politie aangehouden. De man viel op toen hij met hoge snelheid op de Brédyk in Leeuwarden reed. Agenten besloten om de bestuurder rond 21.30 uur een stopteken te geven.

Bij een controle in de systemen bleek dat de scooter was gesloopt en dus ook niet meer was verzerkerd. Ook had de man inbrekerswerktuig bij zich en bleek dat zijn rijbewijs ongeldig was veklaard. De man kon niet aannemelijk maken van wie de scooter was. De verdachte is ingesloten en het onderzoek loopt.