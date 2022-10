Fries drugsnetwerk opgerold na kraken chats op Encrochat

di 18 oktober 2022 17.03 uur

LEEUWARDEN - De raadkamer van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat drie verdachten in een groot onderzoek naar internationale drugshandel langer vast blijven zitten. De voorlopige hechtenis van een 41-jarige man uit Harlingen, een 43-jarige man uit Leeuwarden en een 24-jarige Amsterdammer is vorige week met zestig dagen verlengd.

De arrestatie van de Harlinger vond eind september plaats in zijn woonplaats; de andere twee werden eveneens rond die tijd in Franeker en Leeuwarden aangehouden. Dit als gevolg van meerdere invallen in de provincie Fryslân.

Encrochat

De politie in Noord-Nederland is de verdachten op het spoor gekomen door het kraken van versleutelde berichten via Encrochat. Daarmee verkreeg het inzicht in huidige criminele (Friese) netwerken die zich bezig hielden met drugstransporten naar Duitsland. De verdachten handelden in zowel soft- als harddrugs; onder meer hennep, amfetaminen en cocaïne.

Invallen en doorzoekingen

Tijdens een inval in een garagebox is in Leeuwarden een grote hoeveelheid hennep aangetroffen. Ook is een partij MDMA gevonden en materialen voor de productie ervan. In Drachten zijn in een boerderij restanten gevonden van een productielijn voor drugs. Dat blijkt onder meer uit gevonden halffabricaten en grondstoffen. Bij een doorzoeking in Harlingen zijn voertuigen, contant geld en sieraden in beslag genomen.

Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten in dit onderzoek.