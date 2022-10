De zorgpremie stijgt wederom in 2023

zo 16 oktober 2022 15.30 uur

DRACHTEN - Net als ieder jaar stijgen ook de zorgpremies voor 2023 weer. Althans, bij de eerste die haar premies bekend heeft gemaakt. Officieel hebben zorgverzekeraars tot 12 november 2022 om hun nieuwe premies bekend te maken. Dit is dan ook direct het moment dat veel mensen er voor kiezen om massaal over te stappen. Dit is overigens niet altijd alleen om de prijs, maar kan ook zijn omdat er wat zaken binnen het huidige pakket veranderen. Ook de eigen persoonlijke situatie kan je ertoe verplichten om te moeten overstappen. Kortom, belangrijk dus om hier goed naar te kijken. Om je een idee te geven wat jij kunt doen, hebben we een aantal tips voor je.

Kijk naar je huidige verzekeraar