Modder op de weg: automobilist in sloot bij Westergeest

zo 16 oktober 2022 09.16 uur

WESTERGEEST - Een automobilist is zaterdagnacht met de schrik vrijgekomen bij een eenzijdig ongeval op de Beintemawei bij Westergeest. De automobilist raakte omstreeks 1.00 uur in de slip en kwam in de sloot tot stilstand. De oorzaak van de slippartij was modder op de weg.

De politie laat weten dat er geen sprake was van alcohol- of drugsgebruik bij de bestuurder.