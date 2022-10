Leerlingen openen natuurwandelpad FeanwÃ¢lden

Leerlingen openen natuurwandelpad Feanwâlden

do 06 oktober 2022 15.45 uur

FEANWâLDEN - Leerlingen van groep 8 van OBS dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden openden donderdagochtend een natuurwandelpad in hun dorp. Dat deden zij tijdens een educatieve excursie, waar gedeputeerde Klaas Fokkinga en wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel ook aan deelnamen. De kinderen plukten tijdens de excursie veldbloemen. Deze overhandigden zij aan de gedeputeerde en wethouder. Die verklaarden het natuurwandelpad vervolgens voor geopend.

De excursie werd gegeven door boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer. Voor de excursie gaf hij een gastles in de klas waarin hij vertelde over wat er bloeit en groeit in de natuur, vlakbij hun huis. Het natuurwandelpad loopt parallel aan de Feanwâldster Feart, tot aan de kruising met de Aldfeart. Het pad is een onverhard laarzenpad van ongeveer 600 meter. Een nieuw aangelegd bruggetje geeft toegang tot natuurgebied De Houtwiel, terrein van Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Fokkinga: "Wat prachtich dat de learlingen it paad offisjeel iepene hawwe. Mei it realisearjen fan dit natuerkuierpaad komme wy temjitte oan in winsk út ’e streek. Troch de oanlis fan dit paad kinne ynwenners en rekreänten in rûntsje rinne en De Houtwiel besykje. Wer ien fan it grut tal maatregels fanút gebietsûntjouwing De Sintrale As wei."

Plus op natuur en landschapswaarden

Het natuurwandelpad is een van de maatregelen vanuit de beloofde \'plus’ voor het gebied rondom de Sintrale As. Het is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dantumadiel. Het pad zorgt voor een verbinding met natuurgebied De Houtwiel, terrein van Staatsbosbeheer. Wandelaars kunnen langs dit pad genieten van het landschap.

Wethouder Wielstra: "Dit is in prachtich paad foar de minsken út ’e omkriten, mar ek foar de kuierders en natuerleafhawwers fan bûten. Wy hawwe it Wilt Tjaardapaad dat troch it Bûtefjild giet. En no ha we ek offisjeel in paad nei De Houtwiel. Sa komt de natuer noch tichterby. In moaie oanwinst foar it doarp en ús omjouwing."