Deze benodigdheden maken je thuis- of tuinkantoor compleet

ma 03 oktober 2022 13.54 uur

DRACHTEN - Mateloos populair zijn ze, de tuinkantoren die in heel Nederland gebouwd worden. Logisch, want thuiswerken met uitzicht op het inspirerende groen maakt het werk vele malen lichter. Intussen hou je een oogje op het huishouden, maar de afstand is voldoende. Ook de hobbykamer of garage wordt wel eens omgetoverd tot thuiswerkplek. Ben jij ook van plan om een thuis- dan wel tuinkantoor in te richten? Denk dan aan deze benodigdheden.

Vergaderen met scherp beeld

Website Ubari vergelijkt alle producten die je nodig hebt om het thuiswerken tot een prettig ervaring te maken, en het gevoel van vrijheid te versterken. Zo vind je er de beste monitor voor thuiswerken. Natuurlijk voor een scherp beeld als je aan een rapport of presentatie werkt, maar ook ideaal wanneer je een online vergadering hebt. Tip: als je niet wilt dat Jan en Alleman te weten komen wat voor boeken je leest, wat jouw smaak qua kunst is of hoe je familie op eruitziet op foto's, maak de achtergrond dan neutraal. Niet kaal, maar bijvoorbeeld met een plant of een ander object dat wat anoniemer is.

Op je gemak de notulen doornemen

Reserveer ruimte voor een zithoekje. Je kunt hier relaties ontvangen op een informele manier, maar ook even onderuit hangen en de ogen rust gunnen. Hier neem je, al dan niet in horizontale stand, de notulen door die je voor het gemak hebt uitgeprint. De beste laserprinter voor thuisgebruik vind je op de vergelijkingssite die we net al noemden. Soms is het gewoon fijner om print in handen te hebben in plaats van in de cloud op zoek te moeten naar allerlei documenten.

Afspraak op locatie en een lege telefoon?

Wanneer je een afspraak buiten de deur hebt en in één van de vele files belandt die ons land nog steeds rijk is, is het uitermate vervelend als de batterij van je telefoon leeg is. Ga op zoek naar de beste powerbank die zonlicht omzet in energie om jouw telefoon onderweg op te kunnen laden. Zo ben je altijd bereikbaar.

Sanitair en kitchenette

Voor een multifunctioneel tuinkantoor is het noodzakelijk om bij de bouw rekening te houden met sanitair en een klein keukenblokje. In deze kitchenette heb je een magnetron(oven) en een koffiezetapparaat om het jezelf nog meer naar de zin te maken tijdens het werk. De functie van het sanitair mag duidelijk zijn. Krijg je een nieuwe baan of is er een andere reden dat deze ruimte overbodig wordt, dan zijn er door het sanitair en het keukentje allerlei bestemmingen mogelijk: van logeerkamer tot puberkamer en van kangoeroewoning tot tiny B&B. Zeker met die laatste ben je helemaal trendy en maak je nog winst ook.

'Klimaatbeheersing'

Klimaatbeheersing blijft een raar woord. Deze term slaat dan ook op binnenruimtes. Laten we zeggen dat je het klimaat op je thuiswerkplek in ieder geval aantrekkelijk kunt maken door de plaatsing van een airco en natuurlijk verwarming voor in de winter. Denk er wel aan dat er ook gewoon ramen open moeten kunnen voor de afwisseling, want een continu blazende airco wil op den duur nog wel eens een verkoudheidje veroorzaken.