Looft den Heer is al 125 jaar het muziekkorps in Garyp

za 01 oktober 2022 13.10 uur

GARYP - Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer in Garyp viert op 8 oktober haar 125-jarig jubileum met een reünie en een concert. Het bestuur van Looft den Heer is blij dat het korps goed door de coronacrisis is gekomen. Voorzitter Sieds Wobbes: "Wy hawwe in protte ups en downs belibbe, mar op dit stuit giet it hiel goed."

Looft den Heer werd op 7 oktober 1897 opgericht als fanfare. In 1982 maakte men de keuze om als brassband verder te gaan. In de nieuwe vorm kon het korps goed meekomen op concoursen en speelde zelfs kort in de ere-afdeling van de toenmalige bond KNFM. Ook groeide het ledenaantal. Daarom werd het korps in 1988 opgesplitst in een A- en een B-korps.

Maar Looft den Heer kreeg ook te maken met teruglopende ledenaantallen. Een kleine 30 jaar na de splitsing besloot men daarom om weer met één korps verder te gaan. Er zijn korpsen die talenten uit andere dorpen halen. Looft den Heer doet dit echter niet. "Wy binne in korps foar it doarp", zegt bestuurslid Nelie Visser. "Dêrom hawwe wy sein: 'Wy moatte gjin muoilike stikken mear spylje op konkoersen.'"

De bestuursleden zijn het erover eens dat er een geweldige sfeer heerst in het korps. Volgens secretaris Anne Albada is dit mede de verdienste van de dirigenten van de afgelopen jaren. "Wy hawwe altyd in hiel soad lok hân mei de dirigenten. Tanksij harren ynset stiet it korps der sa goed foar."

Op 8 oktober speelt het korps voor de pauze in de hedendaagse bezetting met negentien leden en een aantal hulpen. Na de pauze spelen ook oud-leden mee. Dan zitten er vijftig muzikanten op het podium. "It soe moai wêze as troch it reünykonsert âld-leden inoar ynspirearje om wer te spyljen", zegt Wobbes.

Het concert begint om 20.00 uur in de Andreastsjerke in Garyp. De toegang is gratis. Vanaf 15.00 uur is er een reünie in Mienskipssintrum It Geahûs. Het bestuur heeft geprobeerd zoveel mogelijk oud-leden te benaderen, maar kon niet van iedereen contactgegevens achterhalen. Oud-leden die geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn van harte welkom. Als afsluiting van het jubileum begeleidt Looft den Heer zondag een jubileumkerkdienst.