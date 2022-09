Brandweer blust keukenbrand in Gerkesklooster

vr 30 september 2022 20.07 uur

GERKESKLOOSTER - De brandweer van Buitenpost heeft vrijdagavond een keukenbrand geblust in een woning aan de Uithof in Gerkesklooster. De oorzaak van de brand bleek een pannetje op het vuur.

Door de brand was er veel rook in de woning gekomen. De brandweer had de brand snel onder controle en geblust. Een jonge katje is door de brandweer uit de woning gehaald. Niemand raakte gewond.

