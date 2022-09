Motoragent komt ten val en raakt gewond

di 27 september 2022 23.11 uur

OOSTERWOLDE - Op de provinciale weg (N351) bij Oosterwolde is dinsdagavond een motoragent gewond geraakt. De diender reed richting Oosterwolde en kwam bij het verlaten van de ovonde - vermoedelijk door gladheid - ten val. Een ambulance werd rond 21.45 uur opgeroepen.

De agent raakte bij zijn val gewond. Hij is opgevangen door het ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Een collega heeft de motor teruggereden naar het politiebureau. Of de agent onderweg was naar een melding is niet bekend.

FOTONIEUWS