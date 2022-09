Een traplift is een verstandige keuze

ma 26 september 2022 12.25 uur

DRACHTEN - Thuis blijven wonen in het huis waar u zo graag bent, met minder moeite van boven naar beneden en andersom en van de activiteiten blijven genieten waar u zo van houdt. Het hebben van een traplift is allang geen taboe meer, maar wordt juist als een verstandige keuze gezien waardoor u lekker thuis kunt blijven wonen. In dit artikel leest u alle voordelen van de traplift.

Blijven genieten van het moois

In 2019 onderzocht het Centraal Planbureau dat mensen met een traplift minder kans hebben om in een verzorgingshuis terecht te komen. Minder mobiel worden is vaak een reden waarom mensen naar een verzorgingshuis gaan. U kunt met een traplift blijven genieten van uw eigen woning, ook als u minder mobiel wordt. Zo kunt u blijven genieten van bijvoorbeeld uw tuin, uw gezin en uw eigen omgeving.

Veiligheid voorop

Een traplift is een hulpmiddel die u helpt de trap veilig op en af te komen. Met behulp van een rail die op de trap geplaatst wordt en een zitje die daarop gemonteerd is, kunt u veilig de verschillende verdiepingen opzoeken. De traplift is door de jaren heen steeds moderner en stijlvoller geworden. Zo kunt u uw actieve levensstijl behouden, terwijl het niet meer uitmaakt dat u soms moeite hebt met traplopen.

Vele voordelen

Een traplift heeft vele voordelen. Zoals al eerder genoemd, blijft u onafhankelijk in uw eigen woning. U kunt dus blijven wonen in uw huis, zonder te verhuizen. Vaak is een verhuizing duurder dan een traplift. Daarnaast kunt u de energie die het traplopen u kost investeren in dingen waar u gelukkig van wordt. Een wasmand meenemen is op een traplift ook geen enkel probleem, net zoals andere spullen of bijvoorbeeld een hond of een kat. De lift wordt zo gemonteerd zodat hij ook weer verwijderd kan worden, zonder blijvende schade.

Mocht de stroom uitvallen, blijft de traplift gewoon bruikbaar. Er zitten namelijk accu’s in, waardoor het ook eigen stroom op kan wekken. Zo kunt u bij stroomuitval nog gewoon van boven naar beneden en andersom. En op bijna iedere trap kan een traplift geplaatst worden. U hoeft dus niet per se een rechte trap te hebben, maar ook een trap met een hoek of met een wenteltrap is geschikt.

Kosten

Een nieuwe traplift kan voor u een goede keuze zijn, maar ook wanneer u graag een goedkopere oplossing zoekt kan u een traplift aanschaffen. Omdat trapliften gemakkelijk te verwijderen zijn, is het aanbod aan tweedehands trapliften groot. Hiermee bespaart u gemakkelijk duizenden euro’s, terwijl de traplift net zo veilig is als een nieuwe traplift.

De gebruikte trapliften worden namelijk goed gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Zo kan de traplift naar uw wens gekleurd worden en ook de zitting kan opnieuw gestoffeerd worden. Vaak duurt het via gemeente of wmo lang voordat u de traplift geleverd krijgt, dus zelf een tweedehands traplift kopen is goedkoper én sneller. In de meeste gevallen wordt de traplift al binnen twee weken geplaatst. Zo kunt u zonder kopzorgen en moeite weer heel snel naar de verschillende verdiepingen in uw eigen huis.