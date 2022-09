Richt je eigen home cinema in!

vr 23 september 2022 10.48 uur

DRACHTEN - Ben je een grote filmfan? Dan sta jij vast vooraan in de rij bij de bioscoop op de dag dat een film uitkomt. En bekijk je die daarna nog twee keer thuis? Dan hebben we de oplossing voor jou - je kan gewoon je eigen home cinema inrichten! Dat is weer eens iets anders dan een drive-in bioscoop, die je tijdens Corona veel gezien hebt.

Een home cinema - waar installeer ik dat?

Natuurlijk hebben de meesten van ons geen aparte kamer om in te richten als home cinema. Meestal doet de woonkamer of eventueel de kinderkamer dienst als bioscoopzaal. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk ruimte hebt tussen de plek waar je gaat zitten en het beeldscherm. In een bioscoopzaal heb je het voordeel dat je verschillende rijen hebt, en je dus dichter of verder van het scherm kan zitten. Als je bijvoorbeeld slechter ziet, kan je dichterbij zitten.

In huis zal dit wat moeilijker gaan en zit iedereen op ongeveer dezelfde afstand van het scherm. Vergeet dus zeker je bril niet op te zetten, of online lenzen te bestellen voor de optimale ervaring! De optimale afstand van de zitruimte tot het scherm hangt af van het scherm - met een projector zal deze op het apparaat vermeld staan. Deze kan je meestal aanpassen aan de afmetingen van je muur door de projector dichter of verder te plaatsen.

Wat heb ik nodig voor een home cinema?

Het lijkt zeer complex, maar in feite heb je slechts twee onderdelen nodig - het beeld en het geluid. Om het beeld te reproduceren kan je ofwel voor een grote televisie gaan, ofwel een projector installeren. De eerste optie valt nogal wat duurder uit, omdat een grote televisie van goede kwaliteit al snel over de 1.000 euro kan kosten. Een projector is zeker een goedkopere optie, maar je hebt dan ook een witte (of lichtgekleurde) muur of een groot doek nodig dat je kan gebruiken als basis voor je projectie. Dit hangt dus af van elk huis - heb je de beschikbare lege muur of niet? Ook binnen de projectors zijn er natuurlijk verschillende klassen. De beste kwaliteit krijg je met de kwaliteit van een 4-K beeld..

Het volgende onderdeel is het geluid. Natuurlijk kan je de Dolby Surround van een bioscoop niet helemaal in huis halen, maar toch kan je - afhankelijk van je budget - er dichtbij komen! Een standaard 5.1 home cinema geluidsset bestaan uit 4 luidsprekers (2 die je aan de voorkant plaatst, en 2 aan de achterkant) en een subwoofer. Zo krijg je het “surround” geluidssysteem dat ervoor zorgt dat je omringd wordt door het geluid. Een goed geluidssysteem staat garant voor een uitstekende filmervaring, zeker voor kaskrakers zoals Star Wars, Gladiator, etc. Het merk Auna heeft bijvoorbeeld een zeer toegankelijk aanbod van 5.1 home cinema luidsprekers, als je een niet al te groot budget hebt.

Vergeet de stoelen niet!

Als we het hebben over een home cinema, moet je natuurlijk comfortabele zitplaatsen hebben. Gebruik je hiervoor de bank in je woonkamer, of wil je wat extra stoelen aanschaffen zodat je je vrienden ook kan uitnodigen om van een filmpje te genieten? Een zachte poef of zitzakken kunnen een perfecte oplossing zijn, aangezien je ze kan opbergen wanneer ze niet gebruikt worden, en ze stapelbaar zijn. Je kan ook een ligbank creëren als je een tapijt en warme dekentjes op de grond legt, in combinatie met een heleboel kussens in alle vormen en maten. Zo kan iedereen zijn eigen perfecte plekje creëren om van de film te genieten. Vergeet een paar lekkere snacks niet, zoals popcorn of zoute koekjes, en je home cinema is klaar!