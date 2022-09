Reconstructie van dodelijke schietpartij in Boelenslaan

do 15 september 2022 16.52 uur

BOELENSLAAN - Het NFI heeft woensdagavond aan de Fjouwer Roeden een reconstructie gehouden van de dodelijke schietpartij op 16 september 2021. De 28-jarige Andries Booi uit Boelenslaan kwam daarbij door een politiekogel om het leven.

De reconstructie is één van de onderzoeken die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitvoert in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM wilde nader onderzoek nadat de Rijksrecherche in maart van dit jaar haar bevindingen had ingezonden.

Het OM laat deze site weten dat de datum van de reconstructie is afgestemd met de familie van het slachtoffer. Zij zijn aanwezig geweest bij de reconstructie. Het Openbaar Ministerie zal de zaak beoordelen zodra ook de resultaten van alle aanvullende onderzoeken zijn ontvangen.