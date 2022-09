Brandweer redt jongetje uit auto op camping It Wiid

wo 14 september 2022 17.12 uur

EARNEWâLD - Een jongetje is woensdagmiddag door de brandweer uit een auto gered op camping It Wiid aan de Koaidyk bij Earnewâld. Hij had zichzelf opgesloten in de auto en kon er niet meer uitkomen. De sleutel zag nog in de auto dus ook de familie kon hem er niet uit krijgen.

De brandweer, politie en ambulance werden om 16.33 uur gealarmeerd. In afwachting van de brandweer werd de auto gekoeld met natte handdoeken om ervoor te zorgen dat hij niet snel heet zou worden.

De brandweer van Leeuwarden is een klein half uur bezig geweest om het kind uit de auto te bevrijden. Een raampje werd ingetikt waarna de jongeman uit de auto gehaald kon worden. Het jongetje van ongeveer 4 jaar oud kreeg als troost een beertje van de hulpdiensten.

Een 65-jarige vrouw is daarna in de auto gegaan om de autosleutel te zoeken. Het alarm was na de reddingsactie afgegaan. De vrouw kon met haar slanke postuur de auto binnen komen waarna de sleutel werd gevonden en het alarm afgezet kon worden.

