Traumaheli ingezet bij bedrijfsongeval in Oosterwolde

ma 12 september 2022 23.01 uur

OOSTERWOLDE - Bij een bedrijfsongeval bij Smilde Foods aan de Venekoterweg in Oosterwolde is maandagavond een persoon gewond geraakt. Mogelijk raakte het slachtoffer gewond aan zijn hoofd. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het ongeval vond rond 20.30 uur plaats. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte toedracht is niets bekend.

