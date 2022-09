Verzakking in Tjalling H. Haismastraat in Burgum

ma 12 september 2022 16.08 uur

BURGUM - Op de Tjalling Haismastraat in Burgum is maandag een verzakking in de weg ontstaan. De gemeente Tytsjerksteradiel besloot om direct de plek af te zetten voor het doorgaande verkeer.

De verzakking in de weg kon ontstaan door een vermoedelijk lekkage in het riool waardoor grond is weggespoeld. Er zal dinsdag gelijk een noordreparatie plaatsvinden "Wij streven ernaar deze reparatie binnen één dag uit te voeren en zo de overlast zoveel mogelijk te beperken." zo laat de gemeente weten. De scholen zijn dan bereikbaar via de H.W. van Glinstrastraat en het parkeerterrein bij het zwembad.

De route is dezer weken al ontzettend druk met verkeer omdat de Raadhuisweg is afgesloten. Er wordt daar bij de kruising met de Lageweg een mini-rotonde aangelegd met een fietspad. Deze werkzaamheden nemen nog enkele weken in beslag.

