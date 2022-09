Supersnel internet via glasvezel in Tytsjerksteradiel: campagne van start

ma 12 september 2022 10.15 uur

BURGUM - DELTA Netwerk start een glasvezelcampagne voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij voldoende deelname van de huishoudens komt er een glasvezelnetwerk.

Je doet mee door vóór 30 november 2022 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, Caiway glasvezel, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl. Op meerdere momenten zullen informatieavonden gehouden worden om de inwoners te informeren over de campagne en de mogelijkheden van glasvezel.

DELTA Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Grote delen van het buitengebied in de gemeente Tytsjerksteradiel is al aangesloten of in aanleg. Onder de inwoners van Jistrum en de dorpen in de buurgemeente Achtkarspelen bleek er dit voorjaar al voldoende animo.

Vanaf 5 september kunnen de inwoners van Burgum, Hurdegaryp, Noardburgum, Gytsjerk, Oentsjerk, Garyp, Tytsjerk, Eastermar, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Mûnein, Suwâld, Aldtsjerk, Earnewâld en Wyns zich aanmelden.

Glasvezel; betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit

Juist in deze tijd, waarin veel mensen nog thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds meer 'slimme' apparaten zijn in een huis te vinden. Glasvezel is veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan het huidige internet.

Informatieavonden

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond in de buurt of online. Zo houdt DELTA Netwerk informatieavonden om 19.30 uur op:

29 september 2022 - It Maskelyn, Aester Omwei 5 in Hurdegaryp

4 oktober 2022 - De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum

5 oktober 2022 - Landgoed Stania State, Rengersweg 98B in Oentsjerk

Inloop is steeds vanaf 19.00 uur. Ook zijn er online informatieavonden op woensdag 28 september, dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november om 19.30 uur. Op deltanetwerk.nl meld je je hiervoor aan.

Glasvezel Informatiepunt in Burgum

DELTA Netwerk helpt je graag in het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71c in Burgum. Een glasvezeladviseur is er aanwezig voor vragen over glasvezel of om hulp te bieden bij het afsluiten van een abonnement. Ook is een adviseur telefonisch bereikbaar op 06-3861 2760. Je kunt er binnenlopen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk is onderdeel van één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. "Wij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot ons razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al meer dan 1.000.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Netwerk. En daar komen iedere maand nog zo’n 30.000 adressen bij. Op naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven die in 2025 gebruik gaan maken van het allerbeste internet."

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Tytsjerksteradiel op deltanetwerk.nl.