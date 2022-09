Grootste horecatrends 2022/2023: wat staat ons te wachten?

vr 09 september 2022 11.45 uur

DRACHTEN - De horeca is misschien wel de sector die in de afgelopen jaren het meest is veranderd. De reden is bekend. Deze veranderingen zijn voor een groot deel ontstaan omdat het nou eenmaal moest, niet omdat dit al in de nabije planning lag. Echter, veel van deze veranderingen zijn inmiddels met zoveel liefde ontvangen dat ze inmiddels niet meer zijn weg te denken uit de horeca. Ook zijn er heel wat nieuwe horecatrends bijgekomen in het afgelopen jaar. Niet zozeer te danken aan het virus, maar wel aan de noodzaak om zo snel mogelijk te werken aan het herstel.

Maar wat voor veranderingen zijn er nu eigenlijk allemaal doorgevoerd de afgelopen jaren? En wat staat ons te wachten in 2023?

Meer deftig afhalen

Een van de grootste veranderingen is dat we het inmiddels wel gewoon zijn om thuis lekkere afhaalmaaltijden te nuttigen eventueel luxe drankjes bij de online slijterij of gewoon bij het restaurant zelf te bestellen. Hier spelen de horecabazen ook zeker op in door steeds luxere menu’s prijs te geven voor het afhalen. Zo zijn er zelfs creatieve chefs die meerdere ingewikkelde gangen kunnen bezorgen. Zo wordt afhalen een klein feestje. Je kunt luxe diners dus vanaf nu ook gewoon lekker in je eigen huis geven. Hierdoor gaat afhalen tegenwoordig veel verder dan wat shoarma of chinees.

Meer liefde voor de horeca

Voorheen vonden we het toch wel een beetje vanzelfsprekend dat we wanneer we maar wilden de horeca konden bezoeken. Lekker op vrijdagavond naar het café, afspreken met vrienden, uit eten met familie, enzovoorts. Toen dit plotseling niet meer kon, was dat voor veel mensen een harde klap. We deden onze uiterste best om de horeca een hart onder de riem te steken. Die liefde is niet weggezakt. Meer dan ooit beseffen we wat een belangrijke rol zij in de samenleving spelen. De liefde voor de horeca is dan ook flink toegenomen.

Supermarkt en online slijterij zijn grotere concurrenten

Mede door de crisis is de consument ook gaan leren om meer vanuit huis te doen. Zo ook lekker een drankje doen vanuit huis. Een online slijterij is inmiddels snel bezocht en met een nieuwe jagermeister aanbieding heb je al snel te pakken wat je zocht. Vervolgens wordt het ook nog eens razendsnel thuisbezorgd! Wat kan je nog meer willen?

Ook de slijterij in de supermarkt draait overuren. Deze twee partijen zijn steeds grotere concurrenten voor de horeca geworden. Hun aandeel lijkt voorlopig ook niet af te nemen. Ook zij hebben zich genesteld in de harten van de consument.

2023: veel onzeker

We hopen natuurlijk allemaal dat de horeca volledig kan herstellen in 2023. Helaas is er nog veel onzeker. Allereerst omdat we niet weten wat het virus gaat doen in de winter. Of nieuwe maatregelen opnieuw nodig gaan zijn of dat we dit met man en macht kunnen voorkomen. Daarnaast is er ook een nieuw probleem ontstaan: de inflatie. De dalende koopkracht kan mogelijk van invloed zijn op het klantenbestand in de horeca. Voor nu is er dus nog altijd veel onzeker en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven.