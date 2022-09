Dokkumer (33) opgepakt voor mishandeling op Admiraliteitsdagen

di 06 september 2022 14.16 uur

DOKKUM - Een 33-jarige man uit Dokkum is maandag door de politie aangehouden in het onderzoek naar een openlijke geweldpleging tijdens de Admiraliteitsdagen aan de Grote Breedstraat in Dokkum. De Dokkumer is de derde verdachte die in het onderzoek is aangehouden.

Het slachtoffer van het geweld werd in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 september rond 1.15 uur mishandeld en hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Twee andere verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten maar worden nog wel gezien als verdachte, zo laat de politie dinsdag WâldNet weten. Omdat niet duidelijk is, wie wat precies gedaan heeft, konden ze niet in elk geval niet langer vastgehouden worden.

Er bestaat bij de politie onduidelijkheid over welke rol de verdachten hebben gespeeld. Getuigen worden verzocht om contact met ons op te nemen. Omdat de mishandeling mogelijk als poging doodslag wordt beschouwd, is het onderzoek overgenomen door de Districtsrecherche Fryslân.