Dokkumer gewond bij mishandeling, twee mannen gepakt

za 03 september 2022 09.40 uur

DOKKUM - Een Dokkumer is vrijdagnacht zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in de Grote Breedstraat in Dokkum. De man werd omstreeks 1.15 uur mishandeld en getuigen zagen dit gebeuren.

Op basis van het opgegeven signalement wist de politie later een 30-jarige Dokkumer en een 33-jarige Dokkumer als verdachte aan te houden. Dat gebeurde in de omgeving van de Grote Breedstraat.

Het slachtoffer was bij aankomst van de politie niet aanspreekbaar en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het Mobiel Medisch Team kwam met de helikopter ter plaatse om een arts te brengen ter beoordeling. De ontmoeting met de ambulance vond plaats bij de McDonald's in Dokkum.

De recherche doet onderzoek naar de zaak. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Advocaat Canoy uit Leeuwarden liet 's middags weten dat de 30-jarige Dokkumer inmiddels is vrijgelaten. Hij wordt door de politie niet meer als verdachte aangemerkt.

