Grote brand verwoest pand Automaterialen De Skieding in Surhuisterveen

za 13 augustus 2022 22.44 uur

SURHUISTERVEEN - Het pand van Automaterialen De Skieding aan de Zoom in Surhuisterveen is zaterdagavond volledig verwoest door een brand. De eerste brandmelding kwam om 22.34 uur en op dat moment stond het pand al in lichterlaaie.

De brandweer schaalde gelijk op waardoor er meerdere brandweerploegen uit de omgeving naar Surhuisterveen zijn gekomen om de brand te blussen. De brand zou voor in het pand zijn begonnen in de auto garage. Daarbij zouden luide knallen zijn gehoord. Door de hevigheid van de brand zijn ook meerdere auto's die buiten stonden ten prooi gevallen aan het vuur.

Het hele pand ging verloren. Door de hitte en vuurzee stortte het dak volledig in. De brandweer liet om 23.35 uur weten dat het gebouw - met daarin ook nog een garagebedrijf - volledig is uitgebrand. "Het is gelukt om de omliggende panden te behouden. Er is geen gevaar meer voor overslag naar deze panden" zo laat de woordvoerder van de brandweer weten. "Het is verder nog wel mooi dat ze er toch in zijn geslaagd om veel voertuigen te behouden...." Ook zou een aantal auto's weg zijn gehaald.

De rookwolken trokken deels over een woonwijk. De politie zette de Skieding volledig af zodat de brandweer hun werk kon doen. De brand trok veel bekijks van mensen. Bij de brand is volgens de brandweer niemand gewond geraakt.

Gasafsluiting

De brandweer liet even na middernacht weten dat de twee vuurhaarden nog niet afgeblust kunnen worden. Het was wachten op Stedin en Liander om het gas af te sluiten. Dat is omstreeks 0.30 uur gedaan. Daarna is ook met een kraan begonnen om delen van het pand uit elkaar te trekken zodat er veilig afgeblust kan worden.

