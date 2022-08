Man (46) gaat deuren langs en schuurtjes af voor bier

vr 12 augustus 2022 17.25 uur

LEEUWARDEN - Een glas water, dat had hij na de zitting bij de politierechter in Leeuwarden nodig. Het bier heeft hij omgewisseld voor water, dat was vier maanden geleden wel anders.

De 46-jarige man uit Metslawier ging lukraak de deuren langs om bier te vragen en anders nam hij wel wel een kijkje in schuurtjes om te vinden wat hij zocht. Dat gebeurde op 4, 5, 16 en 31 maart. Elke keer werd er bier meegenomen. De ene keer was het een flesje Kordaat bier en de andere keer waren het 20 flesjes uit een krat Amstel. Die laatste bewuste 4 maart kwam hij op de fiets langs bij een plaatsgenoot. Hij forceerde de deur om in de schuur te komen en de flesjes verdwenen in de fietstas.

Op de zitting herinnert hij zich er weinig van: "Ik ben er wel aan de deur geweest om te vragen om bier. Dat heb ik niet gekregen omdat hij vond dat ik genoeg had gehad." Hij ging wel eens vaker langs de deuren om bier. De gedupeerden deden aangifte omdat ze daarmee hoopten dat het probleem opgelost werd.

Vier flesjes

De man herinnerde niet alles meer en in sommige gevallen had hij later gemeld dat hij bier had meegenomen. Zo ook 4 flesjes Amstel bij een plaatsgenoot. "Ik heb ze toen niet gevraagd omdat ze er niet waren..." Om het goed te maken had hij later geld gebracht en een bos bloemen.

"Ik moat bier ha"

Bij een andere plaatsgenoot werd hij betrapt. Deze man vertelde de politie dat hij hem zag staan bij zijn schuur, hij riep: "Ik moat bier ha." Er zou daarna nog een kort handgemeen zijn gevolgd. "Het hele dorp is nu boos op mij…." zo legde hij het uit bij de politierechter. Hij maakte zich daarmee ook zorgen. "Er gaan zoveel rare verhalen in het dorp, straks krijg ik overal de schuld van..."

Dronken

Naast de diefstal van bier betrapte de politie de man hem op 2 maart op het rijden onder invloed. Hij had een score van 1220 µg/l. Dat is meer dan 5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. De politierechter wilde weten waarom hij in de auto was gestapt: "Ik weet het niet, ik wou nog even naar de winkel toe om bier te halen. Normaal ga ik altijd op de fiets of lopend als ik ga drinken."

Beter

Inmiddels gaat het weer stukken beter met de 46-jarige man, zo kon hij op de zitting vertellen. Hij drinkt geen alcohol meer en heeft werk. Hij kon in deze donkere periode van zijn leven niet goed slapen en hij nam drank om rustig te worden. "Ik was gewoon in de war, ik voelde me niet goed. Ik heb het niet bewust gedaan en ik wilde geen mensen pesten."

Lastig

De politierechter vond dat het te veel feiten waren voor alleen een geldboete. "Het is heel gevaarlijk om met te veel alcohol achter het stuur te stappen. U heeft de buurt ontzettend lastig gevallen met het stelen en vragen naar bier. Ik hoop dat dat in het dorp weer wat goed komt."

De man kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd waarvan 60 uur voorwaardelijk. Ook krijgt hij binnenkort zijn rijbewijs terug. Hij kreeg een rijontzegging van 16 maand opgelegd waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man is weer aan het werk als ZZP'er en heeft zijn rijbewijs hard nodig om op het werk te kunnen komen. Bovendien moet hij een bedrag van 71,44 euro betalen voor het vergoeden van de kratten bier en het kapot gemaakte slot.