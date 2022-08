Hulpdiensten massaal ingezet voor bedrijfsongeval in DamwÃ¢ld

Hulpdiensten massaal ingezet voor bedrijfsongeval in Damwâld

wo 10 augustus 2022 15.52 uur

DAMWâLD - Bij een boerderij aan de Yndyksloane in Damwâld heeft woensdagmiddag een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Naast politie en ambulance, kwam ook de brandweer ter plaatse.

Even later landde ook de traumahelikopter nabij de plaats van het ongeval. Die moest vanaf Enschede komen, daar had de heli een andere inzet.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd bij de boerderij. Er kwamen in ieder geval twee ambulances ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. Ook de arts van de traumaheli ging mee in de ambulance. De politie wou alleen kwijt dat het ging om een bedrijfsongeval.

