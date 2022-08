Sportieve start de Admiraliteitsdagen

wo 10 augustus 2022 12.06 uur

DOKKUM - De Admiraliteitsdagen die plaatsvinden op 1, 2, 3 en 4 september starten al een week eerder met een groot evenement. De Challenge of the Admiraal biedt op zaterdag 27 augustus veel spektakel in Dokkum aan deelnemers en toeschouwers.

De Challenge of the Admiraal is een mix tussen een trailrun en een survivalrun over een route die door heel Dokkum slingert. Meedoen vanaf 8 jaar. Opgave kan nog tot en met 20 augustus op www.admiraliteitsdagen.nl/challenge. Tijdens de challenge leggen koppels een parcours van 5,5 of 7,5 kilometer af waar de lokale sportaanbieders Supskool Dokkum, Palestra the box, Sport en loopadvies bureau Hugo Veenker, Copini buitensport, Sport studio Dokkum, Boreas Hand boog vereniging, BeweegcentrumDokkum, Brandweer Dokkum en Vitaleer verschillende sportieve uitdagingen hebben klaarstaan.

De Challenge of the Admiraal begint en eindigt op de Markt in Dokkum, waar ook van 27 augustus tot en met 4 september het reuzenrad draait. Daarnaast kan de Admiraliteitsdagen vlag 14 dagen lang uit vanaf woensdag 24 augustus, waar een flinke prijs mee te winnen is. Daarmee is Dokkum twee weken lang in de ban van de Admiraliteitsdagen.

Het weekend van de Admiraliteitsdagen begint op donderdag 1 september met een matinéconcert van de Marinierskapel en vroeg op de avond een concert van De Kast. Op vrijdag is er de traditionele Night of the Praams, met Og3ne en Vangrail. Zaterdag staan De Baron, Flemming en BLØF op de verschillende podia. De Admiraliteitsdagen worden op zondag afgesloten met een optreden van Lytse Hille op het podium op de Markt.