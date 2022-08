De notaris geeft je vrijheid en zekerheid

di 09 augustus 2022 14.48 uur

DRACHTEN - Op z'n zachtst gezegd is de reputatie van notarissen enigszins saai. Op zich is dat best opvallend. Want de notaris is juist een beroepsgroep die de rechten en de vrijheid van de gewone burger verdedigt. Wellicht ziet hun werk er niet heel spectaculair uit. Maar notarissen verrichten zonder twijfel belangrijk en ingewikkeld werk. Iedereen haalt voordeel uit de diensten van de beroepsgroep. Jouw wensen krijgen in feite juridische waarde. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een geregistreerd partnerschap of een testament.

Notarissen zijn goedkoper dan wordt aangenomen

Onder delen van de bevolking heerst nog steeds het idee dat notarissen met name voor personen met een groot vermogen is. Terwijl je er ook als doorsnee burger veel voordeel uit haalt. Bovendien zijn je eigen financiën persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan een testament. Dat betreft voor een groot deel materieel bezit. Maar sieraden, meubilair en zelfs een woning heeft over het algemeen ook sentimentele waarde. Daarom loont het zeker de moeite om eens goed over je testament en je nabestaanden na te denken. Leg juridisch vast wie aanspraak maakt op welk deel van je erfenis en voorkom onenigheid. Door even goed te zoeken weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Vind de voordeligste notarissen bij jou in de buurt.

Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en stress

De laatste tijd is er gelukkig veel meer aandacht voor mentaal welzijn. Psychologische problemen zijn beter bespreekbaar geworden en er is meer begrip voor. Het is algemeen bekend dat financiële zorgen regelmatig tot zorgen, stress en zelfs overspannenheid leiden. Je slaapt minder goed, ligt regelmatig te piekeren en haalt minder plezier uit de leuke dingen in het leven. Door een bezoek aan de notaris te brengen creëer je meer financiële zekerheid. Je weet zeker dat je nabestaanden niet met lege handen komen te staan. Weet jij precies waar jouw bezittingen terechtkomen? Je zou niet de enige zijn die er pas bij de notaris achterkomt dat alles niet zo goed geregeld is als je veronderstelde.

Notarissen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden

Inwoners van Nederland krijgen steeds meer rechten en vrijheid. Notarissen helpen je om die te beschermen. Inmiddels hebben ze veel meer taken dan voorheen. Het huwelijk is bijvoorbeeld niet meer de standaard. In plaats daarvan zijn er verschillende opties, zoals het samenlevingscontract en het geregistreerd partnerschap. Voor het opstellen en rechtsgeldig maken van zo'n overeenkomst dien je wederom bij de notaris langs te gaan. Dankzij de notaris haal je het meeste uit je vrijheid. Daarom is het zo vreemd dat de beroepsgroep een saaie reputatie heeft.