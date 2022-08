Feanster krijgt 'last onder dwangsom' vanwege drugsverkoop

vr 05 augustus 2022 15.52 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een inwoner van Surhuisterveen. De reden hiervoor was de vondst van een aanzienlijke hoeveelheid diverse (hard)drugs in de auto en woning van de inwoner.

Tegenwoordig wordt vaak de woning op slot gezet maar burgemeester Brouwer besloot hier deze keer niet toe. De hoeveelheid harddrugs was aanzienlijk maar niet van dien aard om voldoende redenen te hebben om de woning te sluiten, zo laat de gemeente Achtkarspelen deze site weten. De 'last onder dwangsom' is een ander instrument van burgemeesters om herhaling te voorkomen.

Tijdens de doorzoeking van de politie in april dit jaar heeft de politie onder andere amfetamine (speed) aangetroffen. Het in bezit hebben en handel hiervan is strafbaar. Verschillende getuigen verklaarden drugs te hebben gekocht vanuit de betreffende woning. Burgemeester Brouwer vindt dit zorgelijk en wil het handelen van drugs vanuit de woning stoppen. De 'last onder dwangsom' is een stok achter de deur: als de man opnieuw de fout ingaat dan zal een fors geldbedrag moeten betalen.