Huis van de maand: Johan ter Schoeleweg 8

do 04 augustus 2022 09.40 uur

SURHUISTERVEEN - In een ruim opgezette en gewilde woonwijk dichtbij het centrum van Surhuisterveen staat deze keurige tussenwoning met aangebouwde bijkeuken. De woning staat op een perceel eigen grond van 158 m2 en heeft een diepe achtertuin (met eigen parkeerplek) op het zonnige zuidwesten!

De woning is gebouwd in 1961 en heeft een hoge gootlijn wat zorgt voor optimaal benutte ruimte op de eerste verdieping. Enkele jaren geleden zijn de kozijnen boven vervangen door kunststof kozijnen met HR++ beglazing en beneden zijn de kozijnen van hout met dubbele beglazing. In 2021 zijn de houten kozijnen geschilderd. Verwarming is momenteel middels gaskachels maar biedt, door de houten vloer beneden, mogelijkheden om vloerverwarming aan te leggen. Gecombineerd met bijvoorbeeld een warmtepomp ligt verduurzaming binnen handbereik.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de voorzijde van de woning; hal met trapopgang en toegang tot de toiletruimte met staand toilet; ruime kelder van 3,7 m2; lichte doorzonwoonkamer van 21 m2 met keurige laminaatvloer; keukenruimte van 7,6 m2 met nette keuken met diverse inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, magnetron en koelkast); aangebouwde bijkeuken met witgoedaansluitingen en bergruimte;

Eerste verdieping:

De woning beschikt op de eerste verdieping over 3 slaapkamers van 10,5 m2, 9,4 m2 en 6,9 m2 en een badkamer met wastafel en douche. De overloop biedt toegang tot al deze vertrekken.

Tweede verdieping:

Middels vlizotrap te bereiken bergzolder.

Buitenom:

De woning ligt aan een gewilde straat en heeft een zeer gunstige stand door groenstrook (en stoep) welke de voortuin van de weg scheidt. Aan de achterzijde van de woning ligt de bijna 14 meter diepe tuin op het zuidwesten, waar op heldere dagen de hele dag de zon schijnt. Momenteel is de tuin ingericht met terras, sierborders en bestrating zodat de auto er ook geparkeerd kan worden. Via een breed pad vanaf de Langelaan is de achtertuin te bereiken met auto, fiets of te voet.

Het geheel staat in een rustige en kindvriendelijke woonwijk. Ook de vele winkels, horecagelegenheden en scholen van Surhuisterveen zijn op loopafstand.

Surhuisterveen

Surhuisterveen is hét dorp in de regio waar alles te vinden is als: 4 grote supermarkten, vele bedrijvigheid, een groot openluchtzwembadcomplex, levendige horeca en een multifunctioneel centrum met o.a. een bibliotheek en ontmoetingsplekken. Bovendien ligt Surhuisterveen dichtbij de snelweg (A7) met een uitstekende verbinding naar Groningen, Drachten en Heerenveen. Ook Leeuwarden is zeer gemakkelijk te bereiken via de Wâldwei.

Deze tussenwoning graag met eigen ogen bekijken? Maak een afspraak en onze flexibele makelaars verwelkomen u graag op de Johan ter Schoeleweg 8 te Surhuisterveen.

Klik hier voor meer informatie over deze woning.