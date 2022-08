Skûtsje Grou wint soeverein op eigen water

za 30 juli 2022 19.17 uur

GROU - Heersend SKS-kampioen Douwe Visser heeft zaterdag de openingswedstrijd van het SKS kampioenschap op zijn naam geschreven. De Grousters wonnen met een overtuigend gevaren wedstrijd op hun eigen water, het Pikmeer, de Tynje en de Wijde Ee. Op die zege was niets af te dingen, onder leiding van schipper Douwe Visser en met tacticus Tammo Oosterhof leidde Grou van start tot finish.

Eigenlijk was alleen de laatste route nog redelijk spannend, toen runner up Gerhard Pietersma met het Earnewâldster skûtsje 'unheimisch’ dichtbij leek te kunnen komen. In dat laatste kruisrak over de Wijde Ee probeerden de Earnewâldsters van alles, maar Douwe Visser liet zich niet in de luren leggen. En de boei bij Tryntsje Pôle eenmaal was genomen met de Grousters nog altijd op kop, was duidelijk dat deze wedstrijd beslist was. Een prachtige wedstrijd onder welhaast ideale omstandigheden. Prachtig weer, een af en toe matige noordwester die zorgde voor bescheiden 'brûs foar de kop’, duizenden toeschouwers op en rond het water en met veel strijd, zowel voor- als achter in het veld van veertien skûtsjes. In feite werden de eerste kaarten al geschud bij de vliegende start, onder in de Ee, zeg maar in de buurt van Heechhiem.

Die start, alle schepen startten over bakboord zoals gebruikelijk, maakte duidelijk dat alle schippers op scherp stonden en dat er al meteen een kopgroep ontstond met Grou, Earnewâld en Lemmer. Dat drietal leek het podium te gaan claimen, maar er kwam toch nog wel wat tekening in de strijd. Dat kwam met name doordat het lange kruisrak over de hele lengte van de Ee af en toe te kampen had met de nodige windschiftingen. Verrassend was misschien toch ook wel dat Drachten, meestal een outsider, zich nadrukkelijk in de strijd voorin mengde. En bij het ingaan van de nauwe Tynje, dit keer geen scherprechter want bezeild, sloot ook Heerenveen zich aan bij de koplopers. Opmerkelijk, teleurstellend voor de eigen supporters, was dat Sneek en met name Joure helemaal achter in het veld bivakkeerden. In elke geleding werden ondertussen felle gevechten geleverd, zoals een pikant loefduel tussen Drachten Earnewâld. De vele toeschouwers hoefden zich moment te vervelen, want zelfs in de voor-de-windse rakken bleven de skûtsjes elkaar bekampen. Grou leek steeds verder uit te lopen, het thuisvoordeel leek daarbij van doorslaggevend belang, maar het sterk zeilende Earnewâld bleef de Grousters nauwlettend in het oog houden, zeker op de ruime rakken leken de Earnewâldsters net even iets meer snelheid te hebben dan Grou. En, zoals gezegd, toen alles wat Grou was zich alvast opmaakte voor een overdonderende zege, was het Gerhard Pietersma die alsnog roet in het Grouster eten leek te kunnen gooien. Hij ging, geholpen door een paar slimme slagen in het laatste kruisrak en paar onverwachte cadeautjes van Aeolus in de vorm van voordelige vlaagjes, volop in de aanval toen Douwe Visser het waagde zijn verdedigende tactiek even te laten varen door niet mee te draaien toen Pietersma voortijdig overstag ging.

Die gok leek heel even te lukken, maar Visser verblikte niet en hij was het die als eerste voor de laatste keer de Tynje in kon varen. En daarna was meteen duidelijk dat Grou en niet Earnewâld deze wedstrijd zou gaan winnen. De virtuele prijs voor de strijdlust ging zonder twijfel naar Earnewâld. Derde werd Lemmer, dat Drachten naar een overigens knappe vierde plaats verwees. Een prachtige opening van het skûtsjekampioenschap, maandag wordt de reeks voortgezet bij De Veenhoop en dinsdag is de beurt aan Earnewâld.

