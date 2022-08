Vrouw gewond tijdens koetsrit op Ameland

za 30 juli 2022 18.17 uur

BUREN - Een vrouwelijke ruiter is zaterdagmiddag gewond geraakt tijdens een koetsrit op Ameland. De amazone reed met paard en wagen over de Duinlandsweg in Buren toen het dier plotseling op hol sloeg. Vanwege het ongeval kwam ook de traumahelikopter ter plaatse.

De vrouw raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Ze is met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident werd de weg volledig afgesloten. Waarom het dier op hol sloeg is niet bekend.