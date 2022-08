Gasprijs Nederland twee keer zo hoog als Europees gemiddelde

di 26 juli 2022 14.45 uur

DRACHTEN - Een huishouden in Nederland betaalt veel meer voor stroom en gas dan een gemiddeld huishouden in Europa. Vooral voor gas betalen we de hoofdprijs, die ligt bijna 2 keer zo hoog als het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl.

De analyse werd uitgevoerd aan de hand van cijfers uit de Household Energy Price Index (HEPI) van juni 2022 in 33 Europese steden.

Grote verschillen in Europa

Voor juni bedraagt de gasprijs in Nederland maar liefst 23,2 eurocent per kilowattuur (kWh), inclusief heffingen. Dat is omgerekend zo’n 2,25 euro per kubieke meter (m3). Alleen Zweedse huishoudens betalen nog ietsje meer voor hun gas, namelijk 23,8 eurocent per kWh. Ter vergelijking: de gemiddelde Europese gasprijs die huishoudens betalen ligt op 12,4 eurocent.

Ook onze buurlanden betalen minder voor gas. Een Duits huishouden is zo’n 14 eurocent per kWh kwijt. Bij de Belgen is het zelfs nog iets goedkoper: ruim 12 eurocent. De Hongaren betalen het minst voor gas: een kleine 3 eurocent per kWh. Dat is een factor 8 verschil met Nederland.

Ook bij de stroomprijzen in Europa zijn de verschillen groot. Nederland komt daar op de 10e plaats uit in Europa met een tarief van 30,5 eurocent per kWh. In Italië wordt het meeste betaalt voor stroom, namelijk ruim 51 eurocent per kWh. Ook bij onze buren, Duitsland en België, ligt de kWh-prijs hoger, namelijk respectievelijk 40 en 35 eurocent.

Toch zijn er nog genoeg landen waar stroom juist een stuk goedkoper is dan bij ons, zoals Frankrijk (24,8 cent) Finland (24,2 cent) en Zwitserland (21,4 cent). Wederom betalen Hongaarse huishoudens met een stroomprijs van 9,9 eurocent per kWh het minst. Ook Montenegro (10,5 cent), Malta (12,3 cent) en Bulgarije (12,3 cent) zijn spotgoedkoop, vergeleken met Nederland.

Oorzaken

Dat de energieprijzen zo kunnen verschillen heeft volgens Koen Kuijper van Energievergelijk.nl een aantal oorzaken

“Allereerst betalen we in Nederland bovengemiddeld veel belasting. 37 procent van de gasrekening gaat op aan overheidsheffingen. Ook voor stroom is het aandeel belastingen hoog. Verder bestaat onze energiemix voor een belangrijk deel uit gas, terwijl landen om ons heen meer waterkracht, kernenergie of kolen gebruiken voor het opwekken van stroom.

Dan zijn er ook nog landen, zoals Roemenië en Bulgarije, waar de overheid prijsplafonds heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat het voor burgers betaalbaar blijft. In Nederland bestaan zulke plafonds niet. Veel leveranciers opereren daar momenteel met negatieve marges. Het enige wat de overheid bij ons kan doen is het verlagen van de energiebelasting of btw. Dat is dan ook gebeurd”, zegt Kuijper.

Energieprijzen fors gestegen

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen fors toegenomen. “Dat zien we goed terug in de gemiddelde tarieven van leveranciers in Nederland”, stelt Kuijper.

Maar ook de rest van de EU betaalt veel meer voor stroom en gas, blijkt uit de cijfers van HEPI. In vergelijking met vorig jaar ligt het stroomtarief gemiddeld 42 procent hoger. Voor gas wordt zelfs een toename van 83 procent genoteerd.

Hier vind je een overzicht van de huidige gemiddelden en verwachtingen rondom de energieprijzen.

Huishoudens in problemen

Door de hoge energietarieven komen steeds meer huishoudens in de problemen. Niet alleen de minima, maar ook de inkomens boven modaal voelen de pijn. Kuijper: “De grootste problemen verwacht ik aan het einde van dit jaar als steeds meer vaste energiecontracten zijn afgelopen en mensen meer moeten gaan stoken”. Als je contract op dit moment afloopt, kan het zinnig zijn om je contract voor energie te vergelijken. Er zit namelijk veel verschil in de prijzen die energieleveranciers hanteren voor nieuwe klanten.

“Kijk tijdens het maken van de vergelijking goed naar de eenheidsprijs, maar ook naar andere belangrijke factoren, zoals de terugleververgoeding voor zonne-energie”, aldus Kuijper.