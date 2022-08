Fietser gewond bij aanrijding in SibrandahÃ»s

Fietser gewond bij aanrijding in Sibrandahûs

di 26 juli 2022 14.32 uur

SIBRANDAHûS - Op de kruising van de Burdaarderstrjitwei en de Trekwei bij Sibrandahûs is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt. Dit gebeurde omstreeks 13.45 uur na een aanrijding met een vrachtwagen.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De voorvork met voorwiel van de fiets was afgebroken door de aanrijding. Er was weinig schade te ontdekken aan de melkauto.

