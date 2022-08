De beste casino's om naartoe te rijden in Friesland

LEEUWARDEN - Wanneer je in Friesland woont, dan ben je waarschijnlijk wel gewend dat je een stukje moet rijden voor een leuk dagje uit. Er zijn talloze redenen waarom wonen in Friesland top is, maar dit is er niet één van.

Ben je bereid om een paar kilometer te rijden voor een unieke casino-ervaring? Dan zijn er gelukkig wel voldoende opties te vinden. Laten we ze er meteen bij pakken, zodat je precies weet waar je aan toe bent:

#1: Holland Casino

Het Holland Casino staat erom bekend dat het de meest complete landgebaseerde casino-ervaring te bieden heeft. Het is een absoluut totaalpakket wat een avondje uit betreft. Van een heerlijk diner en een sprankelende cocktail tot aan verschillende bruisende casinoruimtes. Een Holland Casino is altijd vrij groot, waardoor je deze alleen in de wat grotere steden terugvindt. Zowel in Leeuwarden als ook in Groningen staat er één.

#2: Jack’s Casino

Het Jack’s Casino is iets laagdrempeliger dan het Holland Casino. In deze keten van casino’s ligt de nadruk op de gezellige, knusse sfeer. Zo hoef je bijvoorbeeld geen entree te betalen, krijg je gratis drankjes en ben je alleen geld kwijt aan je inleg. Deze casino’s staan bol van de gokkasten, speelapparaten en andere machines. Rijd er vanuit Friesland gemakkelijk heen, naar Groningen, Assen of Hoorn.

#3: Een kleiner casino

Tot slot is het kleinere casino zeer populair bij de gemiddelde Fries. Aan de ene kant bijvoorbeeld vanwege de goede ligging. De kleinere casino's hebben vaak voldoende slots en andere automaten om op te spelen. Let er wel op dat deze over het algemeen vooral overdags open zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld terecht bij het Flamingo Casino in Heerenveen of het Fun City Casino in Joure.

Vanuit huis genieten van de voordelen van een casino

Af en toe een stukje rijden voor een uitje is natuurlijk geen probleem. Maar wil je jezelf wat moeite besparen en graag vaker gebruik maken van de voordelen van een casino? Dan is het sterk aan te raden om ook even aandacht te besteden aan het online casino. Dit levert je namelijk een aantal voordelen op: