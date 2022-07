Meest biodiverse tuin van T-diel staat in MÃ»nein

Meest biodiverse tuin van T-diel staat in Mûnein

wo 20 juli 2022 09.28 uur

MûNEIN - De tuin van Ivy Abbas-van Eijkelenburg uit Mûnein is uitgeroepen tot \'meest biodiverse tuin’ van de gemeente Tytsjerksteradiel. De jury, bestaande uit een medewerker van Stichting Steenbreek en van de gemeente, ging de afgelopen weken op bezoek bij drie tuinen die waren geselecteerd uit de vele aanmeldingen.

De tuin van Ivy Abbas-van Eijkelenburg kreeg 22 van de 25 punten. Vooral het toepassen van de Bokashi methode, het fermenteren van tuin- en keukenafval, om de tuinbodem te verrijken was een plus voor de jury. "Ivy is heel bewust bezig met het verbeteren van de bodem, waardoor de planten goed kunnen groeien", legt Nienke Plantinga van Stichting Steenbreek uit. "Ook de manier waarop zij haar gezin en buurtbewoners betrekt bij het tuinieren, spreekt ons erg aan".

Organische bodemvoeding

Twee jaar geleden kwam het gezin in Mûnein wonen en ontdekte Ivy het tuinieren. Ze haalde de tegels uit de tuin, zaaide gras en plantte planten. Nu gonst de tuin van het leven en heeft ze veel kennis over tuinieren opgedaan. "Met de bokashi-emmer maak ik van ons huis- en tuinafval de bodemvoeding zelf", vertelt Ivy Abbas-van Eijkelenburg. "Met deze organische voeding doen de nieuwe stekjes en planten het geweldig goed."

Kleine tuin

"De winner fan de meast bioferskate tún hat sjen litten dat jo ek mei in lytse tún bydrage kinne oan bioferskaat", zegt (inmiddels oud) wethouder Tytsy Willemsma. "Moai om te sjen hoe't sy har tún yn twa jier tiid feroare hat fan in tegeltún ta in grien plak". Biodiversiteit is verscheidenheid van het leven op aarde en belangrijk voor het voortbestaan van dieren en planten, dus ook voor mensen. Door de klimaatverandering neemt de biodiversiteit af.

Uitslag

Met slechts één punt minder eindigde Hanna Holwerda uit Tytsjerk (21 punten) op de tweede plaats. Haar tuin lijkt een dierentuin aan het water. Naast hun eigen dieren vliegen er vele vogelsoorten rond en woont er zelfs een otter. Jappie Talma uit Hurdegaryp kreeg 18 punten voor zijn tuin en werd daarmee derde. Ook in zijn tuin wonen vele diersoorten. Alle genomineerden ontvangen het boek Iedereen kan avontuurlijk tuinieren.

Steenbreek

De stichting Steenbreek zet zich voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Hiervoor organiseren zij diverse campagnes om onder andere de biodiversiteit te vergroten. De gemeente Tytsjerksteradiel is partner van Steenbreek.