Dronken brokkenpiloot (19) duwt auto (toeterend) weg na botsing

ma 18 juli 2022 14.31 uur

HURDEGARYP - Een 19-jarige brokkenpiloot uit de gemeente Leeuwarden probeerde zaterdagnacht te vluchten nadat hij een aanrijding had veroorzaakt in Hurdegaryp. Getuigen zagen omstreeks 3.00 uur een luid toeterende auto langzaam naderen bij het Van der Valk hotel in het dorp.

De door alcohol bedwelmde jongeman probeerde zijn auto naar voren te krijgen door met zijn hand op het stuur te duwen. Het claxongeluid was in de wijde omgeving te horen.

De man was even daarvoor op de Rijksstraatweg met een harde klap op een geparkeerde auto gebotst en hij probeerde zich nu met zijn zwaar beschadigde auto uit de voeten te maken. De politie is ter plaatse gekomen en de man is aangehouden ter zake het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval. Omdat hij niet aan een alcohol- en drugsonderzoek wilde mee te werken, werd zijn rijbewijs ingevorderd.