Tips voor originele barbecue bijgerechten

za 16 juli 2022 10.24 uur

DRACHTEN - We gaan de zomer in en dat vraagt om in de tuin of op het terras aan de slag te gaan met gloeiende kooltjes, en de buren lekker te maken met de geur van heerlijke Provençaalse kruiden. Niets is zo gezellig als tijdens die dagen van lekker weer met vrienden of familie te genieten van een barbecue.

En al houden we allemaal eigenlijk wel van de basisformule van deze sociale manier van samen eten. Toch geven we er graag ook onze eigen toets aan. Het is moreel bijna niet verantwoord om de BBQ te presenteren zonder aardappelsalade, stokbrood en de klassieke sauzen. Maar daarnaast kun je toch ook je creativiteit de vrije loop laten.

Enkele ideetjes

Spinazie met feta en orzo

Ken je Orzo? De meesten onder ons niet, maar orzo is tegenwoordig een origineel ingrediënt voor een hedendaags slaatje. Velen die dit voor het eerst zien denken dat het rijst of gerst is. Maar het is gedroogde pasta in de vorm van rijstkorrels. Het is een Italiaanse lekkernij die een slaatje weer helemaal anders laat smaken. Wat dacht je van een orzo recept met feta en spinazie?

Auberginerolletjes met quinoa en komijn

Maar je kunt ook een bijgerecht op de barbecue klaarmaken. Gegrilde en gekarameliseerde groentjes zijn in. Wat zouden je gasten denken van gegrilde auberginerolletjes met quinoa en komijn? Vul de aubergines met knapperige groentjes, en dan nog wat kaas en quinoa. Breng dat op smaak met garam masala en kurkuma en je waant je als het ware in India.

Je kunt op die manier zelfs een stukje vlees minder nodig hebben. En niet dat we met zijn allen vegetariër willen worden, maar onze ecologische voetafdruk kan er enkel maar kleiner door worden, alle beetjes helpen.

Gegrilde abrikozen met prosciutto en honing

Nog een ander gerechtje waarmee je de gasten kunt verbazen zijn gegrilde abrikozen met prosciutto en honing. Doe er nog wat brie kaas bij en je staat versteld van de combinatie van smaken. Ham en kaas doen het eigenlijk altijd goed samen, dus ook hier. En je zult ook kunnen ervaren hoe zoet de abrikozen zijn als ze van de grill komen.

Aardappelsalade met spek en kruidengremolata

We vertelden in de intro al dat een lekkere aardappelsalade eigenlijk niet kan ontbreken bij een BBQ. Maar naast koude aardappeltjes met mayonaise zijn er nog wel wat andere mogelijkheden die het wat specialer maken.

Een gremolata is een mengsel van citroenrasp, knoflook en peterselie. In de Italiaanse keuken wordt dat gebruikt om vullingen mee te maken. Gremire is het Italiaanse woord voor vullen. Het hoeft geen betoog dat de lekkere vastkokende aardappeltjes die een paar uur in de koelkast hebben gestaan doordrongen worden van dit kruidenmengsel. Doe daar het pittige spek nog bij en je hebt een nieuwe topper bij de BBQ.

Portebello champignons met mozzarella en tomaat en balsamico

Dit bijgerechtje dat je naast het vlees op de barbecue klaarmaakt schittert door zijn eenvoud. Het is niet meer dan de grote ronde vlezige portobello’s opvullen met tomaatjes besprenkelen met goede balsamicoazijn en afdekken met de mozzarella. Wanneer de kaas gesmolten is, kun je de champignons opdienen. Ze begeleiden perfect gevogelte en gegrilde vis.

Gegrilde ananas met kokoscrème

Een dessert op de barbecue? Natuurlijk, waarom niet? De kolen zijn meestal nog niet opgebrand wanneer het hoofdgerecht is geserveerd. En waarom er dan geen gebruik van maken en er een lekker tropisch dessertje op klaar maken? Het is ook weer eenvoudig, maar is tegelijk een smaakbom als afsluiter. De warme ananas en de opgeklopte kokoscrème combineren perfect, en als je dat echt wil kun je er nog een bolletje ijs bij serveren.

Wanneer je enkele van deze tips toepast bij je volgende barbecue, zorg je niet enkel voor de smaakpapillen van je gasten. Je biedt ze ondertussen ook nog een culinaire reis aan die via Italië naar Griekenland loopt. En daarna via India de eindstop maakt in Thailand.