Auto verwoest door brand in Jubbega

za 16 juli 2022 09.18 uur

JUBBEGA - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door een brand in Jubbega. Het voertuig stond aan de Schoolweg en is door nog een onbekende oorzaak in brand gevlogen. De brandweer werd om 01.20 uur gealarmeerd.

De brandweerlieden waren snel ter plaatse en zijn direct begonnen met blussen. Ondanks de snelle blusactie brandde het voertuig volledig uit. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak is geweest.

