Oud wethouder wordt griffier in Dantumadiel

wo 13 juli 2022 17.05 uur

DAMWâLD - De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Dantumadiel draagt Margreet Jonker voor als nieuwe griffier van Dantumadiel. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 27 september 2022, aansluitend vindt de installatie plaats. Margreet Jonker volgt Teun de Jong op als vaste griffier van Dantumadiel.

De werkgeverscommissie ziet in mevrouw Jonker een goede griffier voor Dantumadiel. Zij heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring. De afgelopen vier jaar was zij wethouder in Achtkarspelen. Daarvoor was ze in Kollumerland c.a. tien jaar raadslid en fractievoorzitter. Ook was ze 15 jaar beleidsadviseur van een Statenfractie. Naast deze ervaring is ze bekend met de gemeente Dantumadiel en de omgeving daarvan. En verstaat en spreekt ze Fries.