Gewonde bij woningbrand in Hurdegaryp

di 12 juli 2022 09.10 uur

HURDEGARYP - Bij een woningbrand aan de Reidfoarn in Hurdegaryp is dinsdagochtend een bewoner gewond geraakt. De brand brak omstreeks 07.45 uur uit.



De brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit en een hoogwerker. Het bleek dat er brand was uitgebroken in een hobbykamer. Ook twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Terwijl de brandweer de brand bestreed, werden twee mensen opgevangen door het ambulancepersoneel.

Een man, die door de brandweer uit de woning was gehaald, is overgebracht naar het ziekenhuis. Een vrouw werd gecontroleerd maar raakte niet gewond. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie verleende assistentie en de weg was tijdens de afhandeling van de brand afgesloten voor het doorgaande verkeer.

