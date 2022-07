Mislukte fietspad Koekoekspaad vernieuwd voor 150.000 euro

wo 06 juli 2022 09.40 uur

FEANWâLDEN - Het heeft even geduurd maar fietsers kunnen binnenkort weer genieten van het 'bûtenfjild' boven Feanwâlden. In april had de gemeente Dantumadiel van het oude fietspad een puinpad gemaakt dat niet meer begaanbaar was voor fietsers. Het was mislukt.

Het asfalt van het oude fietspad vertoonde scheuren waardoor onveilige situaties konden ontstaan. Er werd besloten om het asfalt in het voorjaar te vermorzelen tot grind en stevig in de grond te drukken. Dat experiment mislukte volkomen waardoor het pad helemaal onbegaanbaar was geworden voor fietsers. Ze klaagden steen en been en moesten lopend hun weg vervolgen. De gemeente plaatste daarop waarschuwingsborden.

Na de mislukking heeft de gemeente 150.000 euro vrijgemaakt om nu wel een goed fietspad aan te leggen. Het gaat om een lengte van een kleine 2 kilometer. De gemeenteraad nam een motie aan om het geld vrij te maken. Na enkele maanden is het nu zover, het nieuwe fietspad wordt deze week aangelegd. Naar verwachting kunnen fietsers deze maand al gebruikmaken van het nieuwe pad.

