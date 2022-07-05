Keet vat vlam aan Mockamawei in Aalsum

di 05 juli 2022 14.28 uur

AALSUM - De brandweer moest dinsdagmiddag uitrukken voor een brand in een keet op een terrein aan de Mockamawei in Aalsum. De brandweerlieden werden om 14.09 uur gealarmeerd.

Bij aankomst stond de keet al in vuur en vlam. De brandweer heeft de brand geblust.