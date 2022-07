Twee gewonden bij ernstig ongeval op Trekwei bij Oudwoude

za 02 juli 2022 02.14 uur

OUDWOUDE - Op de Trekwei (N910) bij Oudwoude zijn vrijdagnacht twee mannen op een scooter, een 33-jarige man uit Kollumerzwaag en een 31-jarige man uit De Westereen, ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een 53-jarige automobilist uit Zuidhorn. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Husternoard.

De twee mannen op de scooter kwamen vanuit Veenklooster. De automobilist kwam vanuit Kollum en reed richting Westergeest. Door een nog onbekende oorzaak kwamen ze op de kruising met elkaar in botsing. Door de klap belandde één opzittende in een slootwal net voor de Trekvaart. Politie, brandweer, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De brandweer heeft de opzittende uit de slootwal gehaald. Hij is vervolgens behandeld in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de scooter raakte ook gewond en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij beide opzittenden is door de politie bloed afgenomen. Uit nader onderzoek moet blijken of er sprake is van een strafbare feit.

De 53-jarige automobilist kwam met de schrik vrij. Door de politie is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De auto en de scooter raakten flink beschadigd.

