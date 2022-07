Sieraden buitgemaakt bij woninginbraken in Burdaard

wo 29 juni 2022 12.43 uur

BURDAARD - Bij twee woninginbraken aan de Hoofdweg in Burdaard zijn sieraden gestolen. Bij het eerste adres werd een keukenraam opengebroken. De woning werd overhoop gehaald. Naast sieraden werden er ook munten weggenomen.

Ladder gebruikt

Op het tweede adres werden ook sieraden weggenomen. De inbrekers kwamen de woning binnen via een raam dat op een tochtstand stond. De politie vermoedt dat een ladder is gebruikt bij de inbraak. Beide inbraken vonden plaats in het weekend van 18 en 19 juni.

Inbreker overlopen

Door de politie is er een buurtonderzoek gestart. Uit het buurtonderzoek is gebleken dat er bij een derde woning aan de Bourboomweg, een inbreker is overlopen. Om 03:50 liep de bewoner door zijn woning en zag dat er deuren open stonden. Al snel zag de bewoner dat er iemand met een zaklamp rond de woning scheen. De politie doet onderzoek naar de aangetroffen sporen, beelden en informatie.