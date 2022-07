Vader (40) misbruikte minderjarige dochters: 40 maanden cel

wo 29 juni 2022 11.40 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (40) die jarenlang zijn twee minderjarige dochters seksueel heeft misbruikt is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar geëist.

Verhuizing

De Drachtster was onder invloed van cocaïne en alcohol als hij zijn dochters misbruikte. De man koppelde het begin van het misbruik aan de verhuizing van het gezin van Rottevalle naar Drachten. Volgens hem was dat in 2017. In werkstraf was de verhuizing al in 2014.

Geen crossmotor

De rechtbank gaat er vanuit dat het misbruik in februari 2017 is begonnen. Daarna heeft de Drachtster zijn oudste dochter zeven jaar lang misbruikt en de jongste dochter vier jaar. Een van de dochters kreeg te horen dat ze het niet mocht doorvertellen, anders zou ze geen crossmotor krijgen.

Fysieke overwicht

Ook maakte de man volgens de rechtbank misbruik van zijn fysieke overwicht op de meisjes. De rechtbank nam het hem bijzonder kwalijk dat hij zijn eigen seksuele behoefte en middelengebruik belangrijker vond dan het welzijn van zijn dochters. “Verdachte heeft een zeer onveilige thuissituatie voor zijn dochters gecreëerd”, aldus de rechtbank.

Persoonlijkheidsstoornis

Er is bij de verdachte een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en vermijdende trekken vastgesteld. Die stoornis, in combinatie met het middelengebruik, maakt dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. De man moet zich laten behandelen, eventueel klinisch, en mag in de proeftijd – vastgesteld op 3 jaar – geen drank en drugs gebruiken.