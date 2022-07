Ontsnapte os doodgeschoten bij carpoolplek

di 28 juni 2022 15.12 uur

SUMAR - Een os, die onderweg was naar de slacht, is dinsdagmiddag door de politie doodgeschoten nabij de carpoolplaats langs de Van Harinxmaweg bij Sumar. De stier zou zijn ontsnapt uit een veewagen en zwierf enige tijd rond tussen de uitvoegstrook van de Centrale As en de carpoolplaats.

Agenten hielden van alle kanten enige tijd de situatie in de gaten. Het was de bedoeling om het dier levend te te vangen. Dat mislukte helaas. De os moest doodgeschoten worden toen hij dreigde de Centrale As op te lopen. Het dier is daarna afgevoerd. Alles gebeurde in overleg met de eigenaar, zo laat de politie weten.

Voor de veiligheid werd de weg tussen de twee rotondes bij Sumar en Sonac enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

