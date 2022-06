CDA wil geen nieuwe Natura 2000 gebieden in Friesland

di 21 juni 2022 15.51 uur

LEEUWARDEN - Het CDA Fryslân wil geen nieuwe extra stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Friesland. In de kamerbrief van 10 juni jongstleden zijn plannen opgenomen om extra stikstofgevoelige natuur toe te voegen in het gebied de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omstreken.

Ook het actualiseren van de Vogelrichtlijngebieden kan er toe leiden dat er nieuwe Natura 2000 gebieden in Friesland worden aangewezen. Het CDA roept de provincie Fryslân daarom in een motie op alles in het werk te stellen bij de Europese Unie en het Rijk om te voorkomen dat er extra Natura2000 gebied wordt aangewezen.

De landbouwsector zal moeten bijdragen aan het realiseren van deze opgave voor nieuwe Natura 2000-gebieden. Woordvoerder Anne Schelhaas: "De opgave in alle gebieden is al heel erg groot. Wij moeten deze nu niet nog groter maken. Het platteland van onze provincie moet leefbaar blijven en daar hoort een gezonde agrarische sector bij!"

De provincie heeft in reactie richting het Rijk al laten weten het niet eens te zijn met de plannen, en ook hebben de Friese CDA fracties gezamenlijk een brief naar het ministerie gestuurd waarin zij laten weten het niet eens te zijn met de voorgenomen plannen.

